Caltanissetta. Dichiarato lo stato di emergenza regionale per via Redentore, Duilio Alongi nominato commissario straordinario

Il governo regionale ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i gravi danni strutturali che, lo scorso 10 dicembre 2024, hanno interessato diverse abitazioni a Caltanissetta, in particolare in via Redentore, vicolo Scilla, corso Umberto I e, il giorno successivo, in via San Giovanni Bosco. Le lesioni riscontrate su alcuni edifici hanno reso necessario lo sgombero immediato di numerose famiglie, causando una situazione di allarme e forte disagio sociale.

La delibera è stata approvata nel corso della seduta di giunta regionale di ieri pomeriggio, su proposta del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del dipartimento regionale della Protezione civile, diretto da Salvo Cocina.

Il provvedimento consentirà di accelerare lo stanziamento e l’assegnazione dei fondi necessari per affrontare l’emergenza: dal supporto economico per l’accoglienza temporanea degli sfollati alla copertura delle spese per soluzioni abitative alternative, fino alla progettazione e attuazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici coinvolti.

È previsto inoltre il finanziamento di uno studio tecnico-scientifico sulle cause delle lesioni e sulle possibili evoluzioni del fenomeno, che sarà condotto in collaborazione con le università di Palermo e Catania e altri enti di ricerca specializzati.

La giunta ha anche nominato Duilio Alongi, dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, commissario straordinario per l’emergenza. L’incarico avrà una durata di sei mesi. Alongi, figura di lunga esperienza nell’ambito tecnico-amministrativo, è un profondo conoscitore del territorio di Caltanissetta, avendo già ricoperto in passato il ruolo di commissario del Libero Consorzio Comunale, l’ex Provincia e diretto il Genio Civile di Caltanissetta.

Con questa delibera si apre una fase nuova nella gestione della criticità, che consentirà di affrontare in maniera sistemica e concreta le conseguenze dell’evento, garantendo sicurezza e assistenza alle famiglie coinvolte.