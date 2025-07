Caltanissetta, cinque quintali di pesche per i bisognosi: il grande gesto solidale della Fattoria di Sofia

Un gesto di grande generosità e attenzione verso il prossimo arriva da Delia, dove l’azienda agricola “La Fattoria di Sofia” di Salvatore Spagnolo ha donato ben cinque quintali di pesche fresche alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta e alla Caritas diocesana nissena.

La donazione, effettuata nella giornata del 28 luglio, è stata subito accolta con entusiasmo dalle due realtà di volontariato che da anni operano sul territorio al fianco delle famiglie in difficoltà. La frutta, raccolta, selezionata e confezionata direttamente negli impianti dell’azienda, sarà distribuita nei prossimi giorni alle persone più bisognose della città attraverso i canali di assistenza della Caritas e della Croce Rossa.

“La Fattoria di Sofia”, guidata con passione da Salvatore Spagnolo, si distingue non solo per la qualità dei propri prodotti, tutti da agricoltura sostenibile, ma anche per l’attenzione costante al sociale. Oltre alla produzione di frutta fresca e conserve artigianali – le apprezzatissime “Confetture della Fattoria di Sofia” – l’azienda è da tempo impegnata a sostenere iniziative benefiche, tra cui il progetto “Obiettivo Casa” promosso da “I Bambini delle Fate”, a favore dell’inclusione sociale e del sostegno alle famiglie con bambini con disabilità.

Quello di oggi, assicurano dall’azienda, non sarà un gesto isolato. “La Fattoria di Sofia” si prefigge infatti di continuare a promuovere iniziative solidali simili nel prossimo futuro, rafforzando il proprio impegno verso chi vive situazioni di disagio e contribuendo concretamente al benessere della comunità.

Un’iniziativa che unisce agricoltura, solidarietà e responsabilità civica, dando un esempio concreto di come anche il mondo produttivo possa essere motore di cambiamento sociale. In tempi difficili, gesti come questo ricordano il valore della condivisione e l’importanza di non lasciare indietro nessuno.