Brucia la campagna tra Giulfo e Favarella: in azione la Forestale per domare il rogo

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi nelle campagne di Caltanissetta, precisamente in contrada Giulfo, nei pressi della zona rurale di Favarella. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, si sono propagate rapidamente, avvolgendo ampie porzioni di terreno e creando una densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

L’intervento tempestivo della squadra SAB 7 del Corpo Forestale ha evitato il peggio. Gli uomini della Forestale stanno operando da diverse ore per circoscrivere il rogo e impedire che si estenda ulteriormente, soprattutto verso le vicine abitazioni e terreni agricoli. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficili dalla natura del terreno e dalla presenza di sterpaglie secche, che facilitano la propagazione delle fiamme.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. I tecnici forestali, dotati di mezzi antincendio e attrezzature specifiche, stanno agendo con cautela anche per evitare eventuali riaccensioni.

Non è esclusa l’ipotesi del dolo, ma sarà necessario attendere la conclusione delle operazioni di bonifica per effettuare accertamenti più approfonditi sulle cause dell’incendio. In alternativa, il rogo potrebbe essere stato innescato da un comportamento imprudente, come l’accensione di fuochi all’aperto o la combustione di residui vegetali, attività che in questo periodo dell’anno sono severamente vietate per legge.

L’area interessata è classificata tra le zone ad alto rischio incendi, già oggetto in passato di episodi simili. Le autorità rinnovano pertanto l’invito alla massima prudenza e alla collaborazione da parte dei cittadini, affinché vengano segnalate tempestivamente eventuali situazioni sospette.

L’intervento della Forestale SAB 7 è ancora in corso e proseguirà fino alla completa bonifica dell’area per mettere in sicurezza la zona ed evitare nuovi focolai.