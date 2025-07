Avere successo come nutrizionista: consigli per promuoversi al meglio

Decidere di intraprendere la professione di nutrizionista vuol dire, oggigiorno, aprirsi una strada potenzialmente molto profittevole a livello economico. Stiamo attraversando un periodo che, tra maggiori conoscenze scientifiche sull’impatto che l’alimentazione ha sulla salute e condivisione esasperata di dettagli sulla vita privata, aspetto che porta, per ovvi motivi, a focalizzarsi con più attenzione sulla forma fisica, rende di fatto la figura del nutrizionista necessaria e molto richiesta.

Professionista sanitario che non si occupa solo di accompagnare in percorsi di perdita di peso – è formato anche per aiutare nell’ambito della nutrizione sportiva – si trova oggi ad avere a che fare con una concorrenza a dir poco agguerrita. Come surclassarla e promuoversi con vera efficacia? Scopriamo qualche consiglio nelle prossime righe!

Ufficio stampa

Quando ci si affaccia al mercato come nutrizionista che inizia da zero la professione, un’idea per promuoversi è quella di investire in un buon ufficio stampa.

Chi esercita questa professione ha da un lato le conoscenze giuste per garantire al proprio cliente le uscite sui media adatti e, dall’altro, sa padroneggiare quelle abilità di storytelling che permettono, quando si ha a che fare con un business da rendere interessante a livello giornalistico, di trovare quell’angolazione che cambia le cose e che dà modo di fare il primo passo verso la scoperta di una storia che tocca il cuore.

Con questo approccio si riesce a parlare alla pancia del proprio target e a farsi scegliere non per i propri titoli accademici, importanti, ma per come, in concreto, si riesce a prendere per mano gli altri e ad accompagnarli verso un miglioramento definitivo della propria vita.

Merchandising

Altro caposaldo per promuoversi con efficacia quando si lavora come nutrizionista è il merchandising. Si tratta di una delle basi fondamentali per costruire una brand awareness capillare.

I gadget aziendali possono essere utilizzati anche come strumenti di fidelizzazione. In fase di scelta dei doni natalizi – sì, bisogna iniziare a pensarci già in estate – si può valutare la possibilità di personalizzare con il proprio logo agende settimanali 2026, da regalare poi ai pazienti, magari con una piccola dedica nella pagina iniziale, utile anche a dare un boost motivazionale prezioso per il percorso.

Le idee che si possono chiamare in causa sono numerose. Qualche altro esempio? La creazione di magliette con frasi spiritose legate al percorso nutrizionale (ovviamente deve essere tutto coerente con l’identità del brand, che non dovrebbe, in tal caso, essere all’insegna della formalità).

Collaborazioni virtuose

Insieme con gli altri dettagli tecnici legati al lancio della tua attività, progetta anche tutto quello che riguarda le collaborazioni con altri professionisti. Psicologi, personal trainer, mental coach: sono tante le figure con le quali puoi lavorare per rendere la tua proposta ancora più interessante, con tutti i vantaggi del caso dal punto di vista della promozione.

Essenziale è scegliere professionisti che siano in linea con i propri valori e che si rivolgono a nicchie simili, in modo da diventare parte di un servizio completo da offrire all’utenza.

Formati e fallo vedere

La formazione di un nutrizionista conta? Assolutamente sì! Raccontare questo aspetto del proprio lavoro, affiancandolo alla capacità di parlare alle corde emotive dell’utenza che si ha intenzione di intercettare con i propri servizi, è basilare. Per fare la differenza, è necessario narrare questa parte della professione con il tono giusto, mettendo in primo piano contenuti freschi e non accademici.

Qualche idea? Un vlog su Instagram dedicato ai giorni trascorsi a un determinato congresso. Si mostrano anche dei colleghi? No problem! Così facendo, si fa passare l’immagine di un professionista sicuro di sé e, di riflesso, decisamente più interessante per chi sta cercando un riferimento serio per rimettersi in forma.