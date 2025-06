Tutela dell’ambiente e sicurezza in mare, gli scout del gruppo AGESCI Gela 7 ospiti in Capitaneria di Porto

Nel pomeriggio di ieri, 19 giugno 2025, gli scout del gruppo AGESCI Gela 7 sono stati ricevuti presso la Capitaneria di Porto di Gela al fine di approfondire la conoscenza della Guardia Costiera e dei compiti che la stessa svolge.

I ragazzi, appartenenti alla Branca del “Clan” (che comprende i giovani e le giovani di età compresa tra i 16 ed i 20/21 anni) ed accompagnati dai relativi responsabili, sono stati ricevuti dal Comandante della Capitaneria, C.F. (CP) Ferruccio Alessandro GRASSIA, che ha avuto modo di illustrare le peculiarità e le variegate competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Durante l’incontro sono state affrontate due tematiche di grande importanza: la necessità di accrescere la cultura della tutela ambientale, del rispetto del mare e della natura in genere nonché implementare il concetto di sicurezza nella fruizione del mare.

In relazione alle due tematiche affrontate, oltre a fornire importanti elementi di valutazione e spunti di riflessione, il Comandante Grassia ha illustrato i compiti della Guardia Costiera sia in campo ambientale che nel settore della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, avuto particolare riguardo alle attività poste in essere in concreto dal personale militare della Capitaneria di Porto di Gela nell’ambito del territorio di giurisdizione.

A seguire dei due momenti di incontro e dopo aver dato spazio alle curiosità ed alle osservazioni dei giovani Scout, si è svolta la visita presso la sala operativa della Capitaneria di Porto nel contesto della quale sono stati approfonditi alcuni aspetti correlati alle attività di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare.

Gli argomenti affrontati in uno agli interventi ed alle domande poste dai Rover e dalle Scolte, hanno denotato una profonda sensibilità ed attenzione rispetto alle tematiche oggetto dell’incontro ed una rinnovata consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, a tutela dell’ambiente marino e costiero e, soprattutto, a garanzia della sicurezza della vita umana in mare.