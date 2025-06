Spaccio di droga in lidi e discoteche all’aperto nella zona della Playa di Catania, sei arresti

Avevano messo in piedi una vera e propria rete di cessione al dettaglio di droghe di vario genere destinate ai clienti di alcuni lidi e discoteche all’aperto nella zona della Playa di Catania. In particolare, i militari sono intervenuti in alcuni stabilimenti balneari di viale Kennedy, che organizzano serate danzanti, arrestando quattro giovani, tutti originari di Niscemi (Caltanissetta), di età compresa tra i 23 e i 34 anni, intenti a proporre e a vendere sostanze stupefacenti ai giovani frequentatori dei locali. Nella stessa circostanza sono stati arrestati anche altri due pusher, uno di 22 anni residente a Melilli (Siracusa) e un 27enne di nazionalità nigeriana domiciliato a Catania, trovati con cocaina, Mdma, bilancini di precisione e denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Complessivamente le perquisizioni personali e veicolari effettuate durante il servizio antidroga hanno consentito di sequestrare 47 grammi di cocaina rosa, oltre 10 grammi di cocaina, 22 grammi di anfetamine, quasi 5 grammi di hashish e 7 di marijuana e 3,2 grammi di Mdma, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. “L’attività dei carabinieri di Catania per contrastare lo spaccio negli stabilimenti balneari e nelle discoteche – spiegano dal Comando provinciale -proseguirà per tutta la stagione estiva, con servizi mirati a tutela della sicurezza dei giovani, della salute pubblica e del regolare svolgimento degli eventi ricreativi”.