San Cataldo, all’Istituto “Carducci” l’arte diventa vita con i “Tableaux Vivants”

Un viaggio emozionante tra arte, teatro, musica e inclusione: è questo il cuore pulsante del progetto “Les Tableaux Vivants”, ideato e diretto dalla prof.ssa Gabriella Pizzo, all’interno del Dipartimento artistico-musicale dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo.

L’iniziativa, promossa dal Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti,si è sviluppata nel solco del principio della “Gesamtkunstwerk” il concetto di “opera d’arte totale” che fonde più linguaggi espressivi: dalla musica alla danza, dalla poesia alle arti visive, in un’unica esperienza immersiva e coinvolgente. Una sfida educativa che ha saputo unire l’innovazione digitale alla tradizione umanistica, trasformando la Scuola in un laboratorio creativo aperto a tutti.













Cuore del progetto sono stati i Tableaux Vivants – letteralmente “quadri viventi”: le alunne e gli alunni della classe 2B, con la collaborazione di alcuni ragazzi di altre classi dell’Istituto, hanno dato vita, con pose statiche e costumi scenici, a celebri opere d’arte o scene storiche. Ma l’originalità dell’esperienza non si è fermata qui: grazie all’inventiva del Dipartimento artistico-musicale, molte di queste rappresentazioni si sono animate trasformandosi in performance dinamiche dove i quadri si “scioglievano” in movimenti coreografici, dando vita a eleganti danze, momenti teatrali e attività canore corali. Gli studenti, infatti, non solo hanno posato in silenzio e in costume per ricreare i capolavori dell’arte, ma hanno anche cantato, danzato ed eseguito piccole scene teatrali, arricchendo la narrazione visiva con la forza espressiva del corpo e della voce. Il risultato è stato uno spettacolo multisensoriale in cui ogni disciplina ha dialogato con le altre, in una sinergia perfetta tra staticità e azione, tra immagine e suono. «Abbiamo scelto un approccio che mettesse al centro la relazione educativa come forma di aiuto e valorizzazione personale», spiega la prof.ssa Pizzo. «Ogni alunno è stato visto non come destinatario passivo, ma come protagonista attivo di un percorso di crescita».

Il progetto si è rivelato multidisciplinare e trasversale: ha coinvolto non solo le materie artistiche e musicali, ma anche italiano, storia, scienze, religione, francese ed educazione civica, affrontando tematiche come legalità, inclusione e parità di genere. Un’attenzione particolare è stata dedicata agli alunni in situazione di fragilità, ma anche a quelli con spiccate attitudini artistiche, in un clima di collaborazione e rispetto reciproco. L’utilizzo di strumenti digitali, di app e supporti tecnologici ha ulteriormente arricchito il percorso, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e attuale. Gli studenti hanno imparato a gestire materiali e attrezzature con responsabilità, sviluppando capacità organizzative e senso del lavoro di squadra. «Il progetto “Les Tableaux Vivants” non è stato solo un esercizio estetico, ma un vero e proprio modello educativo che ha risvegliato nei ragazzi e nelle ragazze del nostro Istituto curiosità, consapevolezza e spirito critico. Una dimostrazione concreta di come la Scuola possa diventare gioioso spazio di espressione, inclusione e trasformazione», ha commentato il Dirigente scolastico Salvatore Parenti.