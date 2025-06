Rotary Club Caltanissetta, il 24 giugno screening per la prevenzione dell’Alzheimer

Il Rotary Club di Caltanissetta, da sempre molto attivo sul territorio, organizza uno screening gratuito e aperto a tutti per la prevenzione dell’Alzheimer. L’appuntamento è previsto per martedì, 24 giugno, dalle ore 9:30 alle ore 13:00. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale dell’Istituto Chiarandà di Caltanissetta e si svolgerà nella sede del Rotary Club, in piazzetta Girgenti , 6, quartiere provvidenza – alle spalle di via Palermo.

La prevenzione è fondamentale. Gioca un ruolo decisivo per salvaguardare lo stato di salute e rappresenta uno dei primi passi per una vita lunga e sana.