Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, i finalisti del XIX° Torneo

Giovedì sera in una tipica serata di mezz’estate, con il maglioncino sulle spalle, presso Eclettica Street Factory, si sono giocate le semifinali del XIX° Torneo.

Gli otto semifinalisti divisi in due tavoli hanno fatto rotolare i dadi e spostato i loro carrarmati ( in gergo “carretti”) per circa due ore e dopo la classica sdadata vanno in finale Manuel Carapezza e Gabriele Taschetti che raggiungono il tavolo della finale in cui già siedono Andrea Kiswarday e Martino Brucato. La fresca serata ha visto, di contorno altri tre tavoli di amichevoli che alla fine dell’anno avranno una classifica particolare con premi per i primi classificati. Giovedì 26 si giocherà la finale del torneo che ha visto la partecipazione di 27 tra giocatrici e giocatori con cinque nuovi iscritti.

“Ogni torneo registriamo l’interesse di chi in passato ha giocato a Risiko! – dichiarano dal direttivo – o di chi si avvicina per la prima volta incuriosito. Abbiamo istituito i tavoli delle amichevoli con una particolare classifica proprio per far sì che giocatori meno esperti possano confrontarsi tra di loro e con chi ormai ha appreso le regole da torneo. Regole diverse dal Risiko! tradizionale, ma non difficili da apprendere. Il tempo, il punteggio sui territori in obiettivo, la sdadata finale, piccoli accorgimenti che nel tempo hanno reso questo gioco più interessante e più fruibile ad una vasta platea di giovani e meno giovani. Ed a quest’ultimi che sarà rivolta la nostra prossima campagna di informazione e divulgazione del gioco che partirà verso i primi di ottobre”.