Risiko Club “Il Pifferaio” San Cataldo, Fabrizio Butera vince la finale del 4° Torneo interno “In Viaggio verso l’Estate”

Nella serata di ieri si è svolta la finale del 4° Torneo interno “In Viaggio verso l’Estate”, serata prettamente estiva che si è svolta presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco del Risiko Club “Il Pifferaio”.

La serata è iniziata con un’ottima cena conviviale tra i vari giocatori, che usufruiscono di un menù convenzionato per gli appartenenti al Club, e prima della tanto attesa sfida tra i vari aspiranti al titolo, tutti gli intervenuti hanno festeggiato la fine del torneo con la degustazione di ottime torte fatte in casa dalle giocatrici e pasticcere del gruppo, che oltre ad essere veramente deliziose hanno avuto una loro coreografia di presentazione. La serata inizia con ottimi auspici.

Terminata la cena e le golosità, è iniziata la sfida, giocata all’esterno nell’accogliente piazzale della Nuova Locanda dove un po’ di fresco ha accompagnato i giocatori nelle loro mosse strategiche sulla plancia. Oltre la finale, infatti, si sono giocate anche due partite di amichevoli classificate che hanno concluso il 1° semestre di gioco.

Al termine della combattutissima ed equilibratissima finale, durata quasi due ore e mezza e nella quale ogni giocatore, alla fine, poteva concludere con la vittoria della partita, il verdetto. Le ultime mosse della partita hanno rotto gli equilibri della plancia permettendo a Fabrizio Butera “Fabry80”, alla sua prima finale, di vincere il Torneo. Secondo Lillo Maira “RnS”, del Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta, anche per lui la sua prima finale, che conclude a pari punti con il terzo classificato Massimiliano Andolina, ma in questo caso conserva il secondo posto per i punti conquistati nei territori fuori dal suo obiettivo (regola del gioco del Risiko da Torneo) e quarto classificato Alessio Sansoni “Bluprofondo71”, veterano del risiko nella provincia di Caltanissetta, alla sua terza finale dall’inizio dell’anno, ma deve accontentarsi in questo caso del trofeo più piccolo. Per tutti i finalisti poi tanti punti in classifica ranking interna e i bellissimi trofei in vetro rappresentativi del Torneo.

Nel corso della premiazione dei finalisti è stata consegnata al vincitore Fabrizio Butera anche la prima wild card, delle due a disposizione del Club, che lo qualifica di diritto alla Finale del campionato individuale di Risiko della Regione Sicilia, che sarà organizzata dal Risiko Club “Il Pifferaio”, presumibilmente verso metà ottobre prossimo, e con la partecipazione di 32 finalisti provenienti da tutta la Sicilia. La seconda wild card sarà messa in palio nel 5° Torneo interno che sarà organizzato alla fine delle vacanze estive, e partirà presumibilmente negli ultimi giorni di agosto.

Nella serata conclusiva del Torneo si sono svolti anche due tavoli di amichevoli classificate, con le vittorie di Mariella Brucculeri “MaryMojito” e Gabriele Taschetti “DarkLord5”, che non hanno influito sulla classifica generale arrivata con ieri al 18° turno. Vincitore di questa speciale classifica, che si conclude ad ogni semestre, è stato Lillo Maira “Rns”, premiato anche lui con una coppa personalizzata che rende merito alla sua costanza di partecipazione nelle varie serate organizzate dal Risiko Club “Il Pifferaio”. Dal mese di Luglio, poi, partirà la nuova speciale classifica con il turno 1 e tutti potranno concorrere alla nuova coppa personalizzata.

Infine, questa domenica 29 giugno, 5 giocatori del Risiko Club “Il Pifferaio”, si recheranno a Palermo dove sfideranno giocatori di tutta la Sicilia per la seconda tappa del Campionato Regionale Siciliano di Risiko, organizzata dal Risiko Club Ufficiale “Eagles” di quella città, che segue quella già organizzata dal Risiko Club Ufficiale di Catania nel mese di Maggio.

Dopo una piccola pausa il Risiko Club “Il Pifferaio” continuerà le sue attività di gioco del Risiko. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club “Il Pifferaio” si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali sarà pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.