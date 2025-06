Mondiale per Club, il programma degli ottavi: dalla Juve all’Inter, tutte le sfide

(Adnkronos) – Si è chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club. Tra sorprese e ovvie conferme tra le squadre qualificate, il tabellone del torneo avanzerà ora con gli ottavi di finale. L'Italia ha ancora grandi speranze su Juventus e Inter, entrambe qualificate. Ci sono poi quattro squadre brasiliane, due inglesi, due tedesche, una francese, una messicana, una spagnola, un'americana, una portoghese e un'araba. Ecco il programma e dove vederla in tv e streaming. Ecco il programma degli ottavi di finale del Mondiale per Club: 28 giugno alle 18 a Philadelphia: Palmeiras-Botafogo 28 giugno alle 22 a Charlotte: Benfica-Chelsea 29 giugno alle 18 ad Atlanta: Psg-Inter Miami 29 giugno alle 22 a Miami: Flamengo-Bayern

30 giugno alle 21 a Charlotte: Inter – Fluminense

1° luglio alle 3 a Orlando: Manchester City-Al Hilal

1° luglio alle 21 a Miami: Real Madrid-Juventus

2 luglio alle 3 ad Atlanta: Borussia Dortmund- Monterrey . I quarti di finale del torneo si giocheranno poi tra 4 e 5 luglio, mentre le semifinali sono previste tra 8 e 9 luglio. La finale il 13 luglio. Tutte le partite del Mondiale per Club saranno visibili su Dazn. Quattro partite degli ottavi di finale saranno trasmesse anche su Mediaset, si tratta di: Benfica-Chelsea (Canale 5), sabato 28 giugno alle 22 Bayern Monaco-Flamengo (Italia 1), domenica 29 giugno alle 22 Inter-Fluminense (Canale 5), lunedì 30 giugno alle 21 Real Madrid-Juventus (Canale 5), martedì 1° luglio alle 21 —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)