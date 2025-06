Mancuso (FI): “La nomina di Tantillo a coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia in Sicilia è una bandiera di speranza per la nostra terra”

«Vorrei esprimere le mie più sincere congratulazioni per l’elezione di Fabrizio Tantillo al coordinamento regionale dei Giovani di Forza Italia in Sicilia – afferma l’onorevole Michele Mancuso, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana –. Per chi oggi vive intensamente la vita politica, sapere che ci sono giovani capaci, che crescono e si impegnano con serietà, rappresenta davvero una bandiera di speranza per la nostra terra. Sono sicuro che questa nomina sarà uno stimolo per tutte le province siciliane, a cominciare da Caltanissetta, dove già tanti giovani militanti sono attivi e motivati. Tantillo saprà essere un punto di riferimento degno del ruolo che gli è stato affidato.»

Fabrizio Tantillo è il nuovo Segretario Regionale dei Giovani di Forza Italia in Sicilia. La nomina, ufficializzata nei giorni scorsi, è arrivata direttamente dal Segretario Nazionale del movimento giovanile, Simone Leoni, che ha voluto premiare il percorso di crescita e di impegno di uno dei volti più promettenti del partito.

Avvocato trentenne di Palermo, già responsabile organizzativo del partito nell’Isola, Tantillo rappresenta un punto di equilibrio tra esperienza politica maturata sul campo e visione innovativa, indispensabile per coinvolgere le nuove generazioni. La sua attività sul territorio ha già dimostrato capacità organizzative, spirito di iniziativa e una forte connessione con i giovani che intendono dare un contributo attivo alla vita pubblica.

«Sono convinto – aggiunge Mancuso – che, grazie al suo entusiasmo e alla sua visione politica, Fabrizio potrà valorizzare le tante energie che i giovani di Forza Italia stanno già esprimendo in ogni provincia. Si apre così una nuova stagione di rilancio del movimento giovanile, fondata su ascolto, partecipazione e radicamento nei territori.»

La nomina di Tantillo arriva in una fase in cui Forza Italia, sotto la guida del vicepremier Antonio Tajani, sta puntando molto sul rinnovamento interno e sul rafforzamento delle sue strutture giovanili, considerate strategiche per garantire continuità politica e qualità della classe dirigente del futuro.

L’auspicio, condiviso da dirigenti e parlamentari azzurri, è che da questa nuova fase possa nascere una rete ancora più solida di giovani attivisti, amministratori e futuri protagonisti della politica siciliana, in grado di interpretare con competenza e passione le sfide di oggi e di domani.