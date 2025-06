Inter, i dubbi di Inzaghi: dall’offerta araba al rinnovo, le opzioni per il futuro

(Adnkronos) –

Simone Inzaghi via dall'Inter? Il tecnico nerazzurro non ha dato certezze dopo la finale di Champions persa contro il Psg, alimentando anche dubbi sul futuro immediato: “Se andrò negli Stati Uniti per il Mondiale? Ora non so rispondere a questa domanda”. Tutto dopo le parole distensive di Marotta: “Le nostre valutazioni su Inzaghi non cambiano. Una serata negativa non cancella il resto”. Il punto di partenza va individuato nelle voci delle ultime settimane, che tornano attuali dopo il ko in finale di Champions con il Psg. Una disfatta che apre a molteplici scenari. Da un lato c’è l’Arabia Saudita, con l’offerta milionaria dell'Al Hilal impareggiabile per ogni club in Europa. Resta però viva la possibilità di continuare con l'Inter: Inzaghi ha un contratto fino al 2026, guadagna 6 milioni e mezzo più bonus e con i nerazzurri si tratterebbe ora di ricostruire un gruppo (anche vista l'età media avanzata della squadra). La partita si gioca sulle motivazioni: dopo una stagione giocata a cento all'ora, ma chiusa senza titoli (con uno scudetto sfumato clamorosamente nel finale), il tecnico ritroverà la forza di mettersi in gioco? In questo, la società è stata chiara: c'è voglia di continuare con Inzaghi per il gran lavoro fatto in questi anni (con lui i nerazzurri hanno vinto tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e lo scudetto della seconda stella) e a breve ci saranno discussioni. Alle porte c'è il Mondiale per Club negli Stati Uniti. L'Inter dovrà capire come affrontarlo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)