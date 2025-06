Gela, sospensione del mercato settimanale del 1° luglio

L’Amministrazione Comunale di Gela informa gli operatori commerciali e l’intera cittadinanza che, in via eccezionale, il mercato settimanale previsto per martedì 1° luglio 2025 sarà sospeso.

La decisione è stata presa poiché nella medesima data si svolgerà il tradizionale Mercatino della Madonna delle Grazie, in concomitanza con i festeggiamenti religiosi e popolari che interessano un’ampia porzione del territorio cittadino.

La sospensione è stata disposta per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti, evitando sovrapposizioni logistiche e difficoltà operative.

“Ringraziamo per la collaborazione e la comprensione sia gli operatori commerciali che i cittadini, invitandoli a partecipare con spirito di comunità agli eventi previsti in occasione della festività della Madonna delle Grazie.”