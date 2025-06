Fiamme a Caltanissetta, incendio dietro il Cimitero Angeli in zona Stazzone: in azione Vigili del Fuoco, Forestale e mezzi aerei

Il grande caldo è arrivato anche nel cuore della Sicilia e, con esso, è tornato l’allarme incendi. Le temperature, che oggi a Caltanissetta hanno raggiunto i 33-34 gradi, potrebbero aver favorito lo sviluppo del rogo divampato nel primo pomeriggio nella zona Stazzone, alle spalle del Cimitero Angeli, un’area purtroppo nota per episodi simili verificatisi negli anni scorsi.

Da alcune ore le fiamme stanno interessando una vasta porzione di vegetazione, rendendo necessario l’intervento coordinato del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche un elicottero antincendio, un Canadair impegnati in ripetuti lanci d’acqua per contenere l’avanzata del fuoco.

Al momento non si conosce la natura dell’incendio: non si esclude l’origine dolosa, ma è certo che le condizioni climatiche e ambientali – vegetazione secca e temperature elevate – abbiano creato un contesto favorevole alla propagazione delle fiamme.

L’incendio riaccende l’attenzione sulle regole di prevenzione, che prevedono l’obbligo, per i proprietari di terreni incolti, di provvedere alla pulizia degli stessi per ridurre il rischio di roghi. In una stagione che si preannuncia difficile a causa dei cambiamenti climatici, è fondamentale la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze antincendio per proteggere il territorio.