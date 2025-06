Conte a Palermo: “I cittadini stanchi di una sanità allo sfascio”. Caltanissetta presente con un gruppo di attivisti M5S guidato da Roberto Gambino

Palermo, 15 giugno 2025 – Una folla compatta ha preso parte oggi alla manifestazione organizzata a Palermo per denunciare le gravi criticità della sanità siciliana. In testa al corteo il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che dal palco ha lanciato un duro atto d’accusa: “I cittadini sono stanchi di aspettare anche otto mesi per un referto. In Sicilia ci sono appalti da 130 milioni che finiscono nelle mani di comitati d’affari”.

Conte ha anche puntato il dito contro il governo nazionale, reo – secondo il leader pentastellato – di aver sottratto 140 milioni del PNRR destinati alla sanità regionale: “È l’ennesimo schiaffo al Sud e ai siciliani”.

Alla manifestazione hanno aderito anche Avs, Pd, Cgil, Controcorrente e diverse sigle civiche.

Presente anche una nutrito gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta, guidata dall’ex sindaco Roberto Gambino. Il gruppo ha partecipato attivamente alla mobilitazione ed è stato immortalato in alcune fotografie pubblicate dallo stesso Gambino, ritratto con in mano uno striscione recante la scritta “Caltanissetta”. Nel post diffuso sui social, l’ex primo cittadino ha scritto: “Caltanissetta c’è”, a testimonianza dell’impegno del territorio nisseno per il diritto alla salute.

La manifestazione si è conclusa in Piazza Bologni con l’appello di Conte a unire le forze “per difendere la sanità pubblica e dire basta a sprechi e malaffare”, rinnovando il patto “non con i comitati d’affari, ma con i cittadini”.