CNA Caltanissetta, Enza Matraxia eletta nuova presidente provinciale

Riconfermato Segretario Pasquale Gallina e Giovanni Manduca Presidente Onorario.



Si sono concluse quest’oggi, presso la sede provinciale della CNA -Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Caltanissetta, le elezioni che hanno decretato la nuova leadership provinciale dell’associazione. Con un esito significativo, Enza Matraxia è stata eletta come nuova Presidente provinciale della CNA di Caltanissetta.

L’elezione di Enza Matraxia segna un nuovo capitolo per l’associazione, che si prepara ad affrontare le sfide future con una rinnovata guida. La neo-presidente ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatale e ha ribadito il suo impegno a lavorare per la crescita e la tutela di tutti gli associati .

Un’ulteriore importante riconferma ha riguardato la carica di Segretario Provinciale, che vedrà ancora Pasquale Gallina al timone. La sua continuità nell’incarico assicura stabilità e un’approfondita conoscenza delle dinamiche associative e territoriali, elementi fondamentali per il prosieguo delle attività della CNA.

Contestualmente all’elezione della nuova presidente e alla riconferma del segretario, è stato conferito un importante riconoscimento a Giovanni Manduca, presidente uscente, che è stato nominato Presidente Onorario. Questo gesto sottolinea l’apprezzamento per il prezioso lavoro svolto da Manduca durante il suo mandato, durante il quale ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e al rafforzamento della CNA sul territorio. La sua esperienza e il suo impegno continueranno a essere un punto di riferimento per l’associazione.

La CNA di Caltanissetta si appresta ora a definire i prossimi passi sotto la guida della Presidente Matraxia,e, del Segretario Gallina, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento essenziale per il tessuto economico provinciale.