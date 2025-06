Caltanissetta. “Una candela per Carlo”, il 26 giugno fiaccolata in memoria del brigadiere capo Legrottaglie ucciso a Francavilla Fontana

“Una candela per Carlo”. È questo il titolo dell’iniziativa che si terrà giovedì, 26 giugno, a Caltanissetta. Una fiaccolata in memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso il 12 giugno scorso, a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, durante una rapina.

Organizzato dall’ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri ODV e con l’Associazione Granatieri di Sardegna, l’evento vuole essere un gesto simbolico di vicinanza in ricordo del carabiniere che ha perso la vita nel suo ultimo giorno di lavoro, dopo quarant’anni di servizio.

La fiaccolata avrà inizio alle ore 19:30 con partenza in piazza Garibaldi e si muoverà alla volta di corso Umberto, proseguendo sino in viale Regina Margherita per concludersi davanti il Comando Provinciale dei Carabinieri.

L’iniziativa invita i nisseni a unirsi per ricordare Carlo Legrottaglie, ma anche per rivolgere un pensiero di solidarietà nei confronti di tutti gli uomini e di tutte le donne in divisa che ogni giorno adempiono al proprio dovere correndo rischi e pericoli e sacrificando la propria vita per il bene comune.