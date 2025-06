Caltanissetta. Sottoscritto protocollo d’intesa tra il Centro per l’impiego e Confartigianato: nuove opportunità di crescita e sviluppo economico

Sottoscritto oggi, 24 giugno, il protocollo d’intesa tra il Centro per l’impiego di Caltanissetta e Confartigianato Caltanissetta, l’organizzazione di rappresentanza degli interessi e delle istanze del mondo dell’artigianato, delle piccole e medie imprese in Sicilia.

Firmato dal dott. Massimo Brucato, dirigente del Servizio VIII Centro per l’impiego di Caltanissetta, e da Marco Spiaggia, presidente di Confartigianato, il protocollo mira a promuovere una serie di azioni che favoriscano nuove opportunità di crescita e di sviluppo economico e lavorativo per le piccole e medie imprese del territorio, favorendo la diffusione della cultura d’impresa e il riconoscimento del ruolo chiave svolto dalle PMI artigiane nello sviluppo regionale. Infine l’accordo intende rafforzare i servizi di prossimità alle imprese e alle fasce deboli della popolazione, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, per favorire il contrasto alla disoccupazione e alle povertà, promuovendo l’incontro tra le diverse professionalità e le realtà lavorative virtuose presenti nel territorio di Caltanissetta.