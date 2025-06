Caltanissetta solidale con l’associazione “Outside”, il 28 giugno distribuzione alimentare per famiglie in difficoltà

Solidarietà e impegno collettivo. Sono questi i punti cardini dell’iniziativa che si terrà a Caltanissetta, sabato 28 giugno, alle ore 17:00, a Villa Fiocchi. Una distribuzione alimentare per famiglie in difficoltà organizzata dall’associazione “Outside”, braccio sociale della chiesa Parola della Grazia.

“Volevamo ringraziare la cittadinanza nissena – dice Simone Maira, referente dell’associazione per Caltanissetta, insieme a sua moglie Marta Scuto –, perché il contributo ci viene dato dai cittadini quando organizziamo le raccolte alimentari antecedenti alle distribuzioni. Non è solo dare un sacchetto della spesa – prosegue –, ma è accompagnare le persone in un percorso di rinascita, affinché anche spiritualmente possano uscire dalla condizione di povertà.”

Marta Scuto e Simone Maira

La distribuzione non è solo un atto di consegna, ma un momento di comunità, un pomeriggio vissuto insieme tra sorrisi, chiacchiere e una merenda condivisa.

Ogni mese i volontari dell’associazione sono presenti davanti i supermercati per raccogliere alimenti donati dalla cittadinanza e poi organizzare la distribuzione per le famiglie in difficoltà.

“Oggi, grazie a questo straordinario impegno collettivo – spiega il referente –, riusciamo ad aiutare cinquantaquattro famiglie che ogni mese ricevono la spesa.”

“Outside” è nata a Palermo quindici anni fa sotto la guida di una coppia di giovani pastori evangelici, Pietro e Valentina Garonna, desiderosi di portare aiuto pratico – e non solo – in situazioni di disagio e di bisogno. La primissima meta dei volontari di “Outside” è stata Giampilieri, località in provincia di Messina che nell’ottobre del 2009 fu colpita da una violenta alluvione.

Nel tempo si è diffusa in tutta Italia e oggi conta all’attivo oltre dieci sedi. Da circa un anno “Outside” è presente anche a Caltanissetta con una comunità in crescita; ha sede operativa a Villa Fiocchi, che è anche luogo di ritrovo della chiesa cristiana Parola della Grazia guidata dal pastore Gaspare Maniscalco e sua moglie Rita.

Pastore Gaspare Maniscalco e sua moglie Rita

Case famiglia, boutique solidale, social market, servizio recall, cura dei senza fissa dimora, sostegno alle vedove e agli orfani. Sono questi i principali ambiti di intervento sociale dell’associazione. Attualmente a Caltanissetta sono attivi i servizi di social market, boutique solidale, recall e case famiglia.

I responsabili di settore sono: Leonardo Burgio e Monica Palmeri per il servizio di Social Market; Massimo Melfa e Viviana Palmeri per il servizio di Boutique Solidale; Ilenia Di Stefano per il servizio di Recall.

“La nostra visione è a lungo termine – continua ancora il referente –. È una vera missione, non semplice volontariato. L’obiettivo è che chi oggi riceve aiuto, un giorno possa diventare autonomo e aiutare gli altri. Da beneficiario diventare testimone di speranza.”

Il lavoro di “Outside” va oltre il servizio sociale. È una missione che unisce il sostegno concreto all’annuncio del Vangelo, portando trasformazione spirituale nella vita delle persone.

L’impegno collettivo viene investito anche nella boutique solidale dove vengono donati abiti in buono stato alle famiglie in difficoltà con l’obiettivo di restituire dignità attraverso gesti semplici, di cura verso il prossimo e che trovano riscontro pure nel servizio recall dove ogni settimana le famiglie vengono contattate telefonicamente per ascolto, per supporto e per la costruzione di una relazione autentica.

“Il desiderio è far conoscere ciò che l’associazione sta realizzando concretamente sul territorio – afferma ancora Maira –, attraverso diversi servizi dedicati alle famiglie che vivono momenti di difficoltà.”

“Outside” non è solo aiuto materiale. È un luogo di relazione, in cui l’ascolto e la speranza rappresentano pilastri fondamentali, dove è prezioso il contributo della cittadinanza.

“Ed è solo grazie all’amore e alla partecipazione di chi ci sostiene – conclude – che tutto questo è possibile”