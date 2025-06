Caltanissetta. Sicurezza e prevenzione al centro del Welfare Day: partecipato l’evento promosso da Confartigianato e Reale Mutua

Grande partecipazione ieri al Welfare Day, l’iniziativa promossa congiuntamente da Reale Mutua – Agenzia di Vincenzo Verde e Confartigianato Imprese Caltanissetta, svoltasi nella suggestiva cornice di Villa Flora Relais.

Un evento fortemente voluto da entrambe le realtà, che da anni operano sul territorio a supporto delle imprese, e che ha visto la presenza entusiasta di numerose aziende artigiane, autentica spina dorsale dell’economia provinciale.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di informare e sensibilizzare gli imprenditori sulle opportunità offerte da strumenti di prevenzione e tutela, come le coperture Long Term Care (LTC), ma anche su agevolazioni, convenzioni e supporti attivi tramite Confartigianato ed Edilcassa.

A illustrare le possibilità offerte dalle coperture LTC sono stati Vincenzo Verde, agente Reale Mutua, e Andrea Malizia, consulente esperto in soluzioni assicurative per la persona e l’impresa.

Il presidente provinciale di Confartigianato, Marco Spiaggia, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, dichiarando: «Sono certo che questo primo incontro – partecipato e ricco di contenuti – rappresenti solo l’inizio di un percorso virtuoso da sviluppare in sinergia con l’agenzia Reale Mutua di Vincenzo Verde. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per supportare qualsiasi esigenza formativa e normativa delle nostre aziende. E la nuova collaborazione nell’ambito assicurativo chiude il cerchio a supporto dei nostri associati.»

Una visione condivisa dallo stesso Verde, che ha sottolineato: «Il modo di fare impresa è cambiato: oggi la sicurezza è un elemento imprescindibile. Insieme a Confartigianato continueremo a promuovere momenti di confronto e approfondimento per accompagnare le imprese nel loro percorso di crescita e protezione.»

Le segreterie di Confartigianato Caltanissetta e dell’Agenzia Reale Mutua di Vincenzo Verde hanno confermato la massima disponibilità per supportare imprenditori, professionisti e artigiani in ogni ulteriore approfondimento.

Il Welfare Day ha rappresentato non solo un’importante occasione di informazione, ma anche un esempio concreto di collaborazione tra enti e imprese per costruire un futuro più consapevole e sicuro.