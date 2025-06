Caltanissetta. La Guardia di Finanza festeggia il 251° anniversario della fondazione del Corpo, consegnate ricompense d’ordine morale ai militari distintisi in servizio

Nella serata di ieri, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della provincia, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha festeggiato il 251° Anniversario della fondazione del Corpo. La solenne cerimonia ha avuto inizio con la resa degli onori al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Col. Stefano Gesuelli, che ha preso posto tra le Autorità e gli ospiti intervenuti. Dopo la lettura del messaggio di saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’ordine del giorno speciale del Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, il Comandante Provinciale ha tenuto una breve allocuzione rivolgendo un sentito ringraziamento a tutte le Autorità intervenute, alle Istituzioni ed alle Fiamme Gialle nissene per l’impegno quotidianamente profuso, soffermandosi, in particolare sull’ importanza della collaborazione tra i diversi enti della Pubblica Amministrazione che risulta indispensabile per l’ottenimento di proficui risultati a favore della collettività.









Nel corso della cerimonia, sono state consegnate alcune ricompense d’ordine morale concesse ai militari in servizio presso i Reparti del Comando Provinciale Caltanissetta, distintisi in operazioni di servizio nei principali comparti operativi della missione di polizia economico-finanziaria e di contrasto ai traffici illeciti affidata al Corpo con le seguenti motivazioni: Compiacimento del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale Palermo Gen. C.A. Antonino Maggiore concesso al Magg. Giovanni Statello, Lgt. Maximilian FABRIZI con la seguente motivazione: “Comandante e appartenenti al Gruppo Gela evidenziando elevatissime capacità e competenze tecnico – professionali, non comune acume investigativo si distinguevano per l’esemplare sviluppo di complesse e delicate attività di indagine di polizia giudiziaria condotte nell’ambito dell’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale disposta dalla Direzione Distrettuale di Caltanissetta nei confronti di un soggetto economico socialmente pericoloso. L’attività che ha previsto la ricostruzione delle provviste economiche illecitamente accumulate dal proposto, si è conclusa con il sequestro di n. 02 immobili, rapporti finanziari e denaro contante per un valore complessivo di Euro 658.617,00, finalizzato alla confisca.”

Gela, (CL) gennaio – novembre 2024.

La ricompensa è stata consegnata da S.E. Il Prefetto di Caltanissetta Dott.ssa Chiara Armenia.

Compiacimento del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale Palermo Gen C.A. Antonino Maggiore al Lgt. Vincenzo Graci, Mar. Ord. Carmelo Russo, Mar. Vincenzo Integlia, Brig. Arcangelo Gabriele Riggi con la seguente motivazione: “Appartenenti al Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria di Caltanissetta evidenziando elevatissime capacità e competenze tecnico – professionali, non comune acume investigativo si distingueva per l’esemplare sviluppo di complesse e delicate attività di indagine di polizia giudiziaria condotte nell’ambito delle frodi al bilancio dell’Unione Europea, si concludeva con la segnalazione al Procuratore Europeo delegato per l’Italia degli amministratori di una S.R.L. operante nella provincia di Caltanissetta per aver illecitamente percepito, nell’anno di imposta 2023, contributi pari ad oltre euro 150.000,00.”

Caltanissetta, gennaio – maggio 2025.

La ricompensa è stata consegnata dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta S.E. Dott.ssa Domenica Motta.

Compiacimento del Comandante Regionale Sicilia Gen. D. Roberto Manna al Magg. (ora Ten. Col.) Beppe La Sala, Mar. Ca. Gianluca Angelo Arcuri con la seguente motivazione: “Comandante e appartenente al Gruppo Caltanissetta evidenziando elevatissime capacità e competenze tecnico – professionali, non comune acume investigativo si distinguevano per l’esemplare sviluppo di complesse e delicate attività di indagine di polizia giudiziaria, condotte nei confronti di una associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica al riciclaggio e autoriciclaggio costituita da quattro soggetti il cui capofila risultava operante nella provincia nissena. L’attività investigativa consentiva la piena ricostruzione di quindici truffe ai danni di ignari cittadini, per un corrispettivo illecito di oltre 418.000,00 euro, nonché alla segnalazione dei soggetti responsabili dell’organizzazione.”

Caltanissetta, gennaio – ottobre 2024.

La ricompensa è stata consegnata dal Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta Dott. Fabio D’Anna.

Elogio concesso dal Comandante Provinciale Caltanissetta al V. Brig. Francesco Petta, App. Sc. Q.S. Valerio Buttazzo, App. Francesco D’Agnano, Fin. Sc. Emilio Palladino, Fin. Sc. Agostino Improda con la seguente motivazione: “Appartenenti ad una Tenenza, confermando elevate capacità tecnico professionali ed organizzative, si prodigavano con assiduo lodevole impegno e profondo spirito di sacrificio nella conduzione delle molteplici attività a carattere operativo demandate al Reparto di appartenenza, assicurando quotidianamente fattiva, scrupolosa ed efficace collaborazione ai propri superiori.”

Mussomeli, (CL) gennaio 2024 – dicembre 2024.

La ricompensa è stata consegnata dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta Dott. Cesare Zucchetto.

Elogio concesso dal Comandante Provinciale Caltanissetta al Ten. Col. Antonino Sciabarrà, Cap. Giovanni Battista Mangiacavallo, Lgt. C.S Vitale Giovanni Vancheri, Lgt. C.S Cosimo Muci, Lgt. Marco Fonti, Mar. Ca. Alessandra Pascale con la seguente motivazione: “Comandante e appartenenti ad un Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, ponendo in luce, un costante e lodevole comportamento nell’assolvimento del proprio incarico ed incondizionata abnegazione al servizio si distinguevano per l’incessante esemplare sviluppo di complesse e delicatissime attività di indagine di Polizia Giudiziaria, condotte in un contesto geografico fortemente permeato dalla Criminalità Organizzata. I militari dimostrando elevatissime capacità e competenze tecnico – professionale, non comune acume investigativo ed eccezionale spirito di sacrifico si sono distinti per le pregevoli e qualificate soluzioni, attuate in relazione alle varie complesse problematiche emerse nell’ambito dell’attività di servizio, contribuendo in tale modo al perfezionamento di analisi operative e documenti di assoluto ed importantissimo rilievo in favore dell’Autorità Giudiziaria.”

Caltanissetta, giugno 2024 – maggio 2025.

La ricompensa è stata consegnata dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta Dott. Salvatore De Luca.

Encomio semplice concesso dal Comandante Regionale Sicilia al Ten. Francesco Luca, Lgt C.S. Antonino Rappoccio, V. Brig. Davide Angelo Gotti con la seguente motivazione: “Comandante e appartenenti al Nucleo Operativo di un Gruppo territoriale partecipava all’esecuzione di una complessa e delicata indagine di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che si concludeva, complessivamente con la segnalazione all’A.G. di n. 5 soggetti di cui uno tratto in arresto in flagranza di reato e tre destinatari di misura cautelare personale, il sequestro di 210 gr di cocaina e di euro 1.180 in contanti. Il risultato conseguito riscuoteva il compiacimento della Superiore Gerarchia, oltre che positiva eco mediatica, contribuendo ad accrescere in tal modo, l’immagine e il prestigio del Corpo.”

Gela (CL) luglio 2023 – luglio 2024.

La ricompensa è stata consegnata dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Gela Dott. Salvatore Vella, accompagnato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Fabrizio Furnari.

Al termine della cerimonia, il Luogotenente cariche speciali Alessandro Quatra del Comando Provinciale Caltanissetta, accompagnato dal sottofondo musicale all’uopo composto dal compianto Capitano Antonio D’Elia direttore della banda del Corpo, ha letto la “Preghiera del Finanziere”.