Caltanissetta. La giovane nissena Annagiulia Mulè premiata dall’Amministrazione: argento nazionale U16 e talento della danza latino-americana

Questa mattina il Sindaco Walter Tesauro, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti, l’assessore allo Sport Toti Petrantoni e la presidente della V Commissione Alessandra Longo hanno ricevuto presso la Sala Gialla Annagiulia Mulè, giovane nissena reduce dal recente Campionato italiano di Latino Americano Under 16 classe A

Nella kermesse nazionale che si è disputata a Napoli l’atleta, tesserata dell’ASD Dance Lab Studio di Caltanissetta, è riuscita ad ottenere il secondo posto. Questo splendido risultato si aggiunge a tante altre esperienze di successo di Annagiulia, che ha preso parte anche alla finale U14 classe A dell’UK Dance Festival di Londra e che in futuro spera di togliersi altre soddisfazioni all’interno del circuito internazionale di Latino Americano.

L’Amministrazione ha conferito ad Annagiulia Mulè una targa con la seguente incisione: “Un enorme grazie per aver dato visibilità e risalto alla nostra città”

Il sindaco sindaco Tesauro ha dichiarato: “Celebriamo il talento di una ragazza che con i suoi traguardi sta contribuendo a dare lustro a Caltanissetta. Un giovane che pratica sport è sempre una buona notizia per la nostra comunità, poiché l’impegno sportivo è utile anche a canalizzare le proprie energie verso un’attività sana, con una componente educativa e sociale da promuovere e preservare. Auguriamo ad Annagiulia di continuare a scrivere con la stessa passione il proprio futuro, che siamo sicuri sarà altrettanto luminoso”.