Caltanissetta, indignazione per il vandalismo al Monumento ai Caduti: scritte a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri

CALTANISSETTA – Grande indignazione corre in queste ore sui social dopo la scoperta dell’ennesimo gesto di inciviltà che ha colpito uno dei luoghi simbolo della città: il Monumento ai Caduti di Viale Regina Margherita è stato vandalizzato con scritte e graffiti.

Il monumento, che ricorda i nisseni caduti durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, rappresenta un punto di memoria storica e civile per l’intera comunità. Ma nella notte, ignoti hanno imbrattato la base con scritte spray, violando non solo un bene pubblico, ma anche il rispetto dovuto alla memoria collettiva.

A suscitare ancora più sdegno è la collocazione del gesto: a pochi metri dal luogo del vandalismo si trova infatti la caserma dei carabinieri. Un dettaglio che rende il fatto ancora più paradossale, quasi a voler sfidare simbolicamente lo Stato in un gesto di finto coraggio, che ha invece solo il sapore dell’inciviltà.

Nessuna responsabilità, ovviamente, può essere attribuita ai militari, ma il contesto rende il gesto ancora più grave per la sua carica provocatoria. Al momento non si conoscono gli autori dell’atto vandalico, ma è probabile che le autorità analizzeranno le immagini delle telecamere presenti nella zona per risalire ai responsabili.

Resta l’amarezza per un atto tanto insensato quanto vile, che colpisce nel profondo una città che ha sempre onorato i propri caduti e che si ritrova oggi a fare i conti con una ferita simbolica che ha indignato cittadini e istituzioni.