Caltanissetta, i paletti di Corso Vittorio Emanuele finiscono… nella spazzatura: la protesta dei cittadini diventa simbolica

A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del nostro articolo dedicato allo stato di degrado dei paletti dissuasori in ferro lungo Corso Vittorio Emanuele, continuano ad arrivare in redazione email e segnalazioni da parte dei cittadini. L’argomento, evidentemente, tocca una corda sensibile e collettiva: quella del decoro urbano e della sicurezza dei pedoni.

Proprio questa sera, un lettore ha raccontato un episodio emblematico. Durante una passeggiata nel centro storico, ha trovato uno di questi paletti a terra, letteralmente al centro del marciapiede, creando un ostacolo pericoloso. In un gesto istintivo, lo ha raccolto e, trovandosi vicino a un bidone della spazzatura, lo ha riposto lì dentro. Un’azione che racchiude, forse inconsapevolmente, un messaggio simbolico molto chiaro: quei paletti sono ormai oggetti da buttare.

Il gesto non è solo un atto civico, ma anche una forma di protesta visiva: quei dissuasori, oltre a essere esteticamente brutti, rovinati e spesso disancorati, sono divenuti pericolosi e inutili. Per molti, rappresentano il fallimento di un progetto urbano che avrebbe dovuto valorizzare il centro storico, ma che oggi contribuisce a peggiorarne l’aspetto.

In tanti si chiedono: cosa ci vuole a progettare un nuovo sistema che tenga conto della sicurezza, del bello, del decoro urbano?. Anche noi abbiamo provato a capirlo, cercando risposte a Palazzo del Carmine. Da parte dell’amministrazione comunale sembrerebbe esserci la volontà politica di rinnovare, migliorare, trovare soluzioni alternative. Tuttavia, a frenare l’azione – ancora una volta – è la macchina burocratica.

E qui si innesta un ragionamento più ampio, che ci riporta a uno dei grandi pensatori del Novecento: Max Weber. Il sociologo tedesco, osservando l’evoluzione delle società moderne, lanciò un monito ancora oggi attualissimo: “la burocrazia ridurrà l’uomo in una gabbia d’acciaio”. Con questa potente metafora, Weber descriveva l’ingessatura dell’agire umano in un sistema rigido fatto di norme, procedure, autorizzazioni, dove la razionalità formale prende il sopravvento sull’urgenza e sul buon senso.

Le riflessioni di Weber continuano a esercitare un’influenza profonda sul pensiero sociale contemporaneo. È quanto sembra accadere anche a Caltanissetta: tra ritardi, carenza di personale e lentezze amministrative, la città resta bloccata su questioni che i cittadini percepiscono come elementari. E così, mentre la politica guarda al bello e vorrebbe accelerare, la burocrazia rallenta tutto, prigioniera di faldoni e pratiche da smaltire.

Ma c’è anche un’altra metafora, più cruda, che emerge dall’ironia amara dei cittadini: quei paletti, per forma e presenza invasiva, vengono ormai percepiti come ridicoli, quasi grotteschi. E non è un caso che qualcuno, guardandoli, ci abbia detto con sarcasmo: “hanno una forma quasi fallica, lasciamo alla vostra immaginazione cosa pensiamo di loro”.

Tra indignazione, ironia e partecipazione attiva, ciò che è certo è che la città merita un progetto di rinnovamento vero, capace di coniugare sicurezza, estetica e funzionalità. E quei paletti – finiti nella spazzatura non solo materialmente ma anche simbolicamente – rappresentano oggi il bisogno urgente di un cambio di passo. Sono gli uffici, i dirigenti e i funzionari a dover interpretare questa urgenza: a loro spetta il compito di dare nuovo impulso all’azione amministrativa, trasformando la visione politica in atti concreti. È da lì che deve partire la fiducia, ed è da lì che la burocrazia deve finalmente risvegliarsi per diventare strumento di sviluppo e non ostacolo al cambiamento.