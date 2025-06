Caltanissetta. Dopo il I° Master e il VII° Open riprende l’attività ordinaria del Risiko Club Ufficiale

Il “I° Master “Città di Caltanissetta” è stato anticipato dall’open del sabato 14 giugno, i cui erano iscritti 36 giocatori, con due partite pomeridiane e classifica finale.

Il VII° Open “Città di Caltanissetta” ha visto la vittoria di Alessio Sansoni (RC San Cataldo), secondo Andrea Kiswarday (RCU Caltanissetta), terzo Dario Aceti (RCU Monza) e quarto Martino Brucato (RCU Caltanissetta) che sono stati premiati con delle scatole di Risiko! messe a disposizione da Editrice Giochi.

Ieri mercoledì è ripresa l’attività ordinaria del Club e presso Eclettica Street Factory si è giocato il settimo turno del Memorial “manliopasqua” con 11 giocatori e un Gost (giocatore fantasma). Nei tre tavoli hanno vinto: Gioele Gulizia, Calogero Maira e Andrea Kiswarday. Il torneo, articolato in 10 turni di gioco con tre scarti dei peggior risultati o assenze, vedrà il vincitore riceverà una targa trofeo, avrà diritto a far parte della squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre che si svolgerà a novembre a Bergamo e parteciperà di diritto alla finale del Campionato Regionale Individuale. Stasera si giocherà, con inizio alle 20.45, la semifinale del XIX° Torneo interno (campionato periodico). Sono già in finale Andrea Kiswarday e Martino Brucato essendo arrivati primo e secondo nella classifica finale dopo 5 turni di gioco e con lo scarto del turno peggiore. Vanno in semifinale: Giancarlo Ciulla, Manuel Carapezza, Maria Pia Matraxia, Gabriele Taschetti, Salvatore Pecoraro, Gioele Gulizia, Claudio Lombardo e Alessio Privitera ripescato dalla classifica con il miglior risultato sui turni giocati (almeno due). La semifinale sarà contornata da tavoli di amichevoli.

“Continuano ad arrivarci i complimenti ed i ringraziamenti per l’organizzazione e l’accoglienza al Master – dichiarano dal direttivo- e di questo siamo orgogliosi e contenti. I complimenti fanno sempre bene e ci ripagano del lavoro fatto. Ringraziamo tutti e in particolare il Comune di Caltanissetta che con il patrocinio dato ha consentito la piena riuscita dell’importante evento”.