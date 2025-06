Caltanissetta. Documento “Uniti per la vita e la dignità di ogni uomo”, il Centro Aiuto alla Vita: “Pieno sostegno e adesione”

Il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta, nella persona dell’avvocato Giosina Naro, esprime pieno sostegno e adesione al comunicato stampa diffuso lo scorso 17 giugno da diverse realtà associative nazionali, tra cui Alleanza Cattolica, Centro Studi Rosario Livatino, UCID, Movimento per la Vita e altri. Il documento, dal titolo “Uniti per la vita e la dignità di ogni uomo”, riafferma con forza la necessità di una legge che prevenga il suicidio assistito e garantisca la cura e l’accompagnamento di chi soffre.

«Sentiamo il dovere morale – ha dichiarato l’avvocato Naro – di unirci a questa voce corale in difesa della vita umana, specialmente in un momento in cui il nostro Paese si trova davanti a scelte legislative decisive. Non possiamo tacere di fronte alla possibilità che il dolore e la fragilità vengano affrontati con soluzioni che negano il valore della vita stessa».

Il comunicato nazionale sottolinea come la regolazione del suicidio assistito e dell’eutanasia rappresenti non una conquista di civiltà, ma una sconfitta della solidarietà e della cura. Viene ribadita l’importanza di rafforzare il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nelle cure palliative e nell’assistenza, affinché ogni persona possa essere accompagnata nel dolore senza essere indotta a scegliere la morte.

Il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta si fa quindi portavoce sul territorio di questo appello, rivolto tanto ai cittadini quanto ai rappresentanti istituzionali, affinché si scelga la via della prossimità, della cura e del rispetto per la dignità inviolabile di ogni essere umano.

«La nostra missione quotidiana – conclude Giosina Naro – è accompagnare, ascoltare, sostenere chi si trova in difficoltà. Questo impegno non può che tradursi anche in un’azione culturale e civile per promuovere una società che non lasci indietro nessuno, nemmeno nel momento più difficile della sofferenza.»

.