Caltanissetta. Centro per l’impiego, il Comune cerca un immobile al centro storico. Del Popolo: “Favoriremo lo sviluppo di un circuito virtuoso”

L’immobile sarà acquistato con fondi regionali e le somme risparmiate destinate a viabilità e verde pubblico

Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di un immobile da adibire a sede del Centro per l’impiego di Caltanissetta.

La nuova sede, che andrà a sostituire quella attualmente adibita in via Salvo D’Acquisto, dovrà avere una superficie che si aggirerebbe intorno ai 1200/1300 mq. Come indicato dalla nota del Dirigente del Servizio VIII CpI di Caltanissetta trasmessa al dirigente della II Direzione del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella, saranno necessarie venticinque stanze di diversa metratura, alle quali aggiungere le superfici destinate ai servizi igienici, che dovranno essere proporzionati ai circa 60 dipendenti in servizio, numero che sarà destinato a crescere in virtù di nuove assunzioni. I locali dovranno essere completamente cablati per garantire un accesso veloce a internet, dovrà essere garantito un sistema di riscaldamento / raffrescamento dei locali.

Per garantire un adeguato utilizzo da parte degli utenti i locali dovranno essere in un luogo servito dai mezzi pubblici, con possibilità di un parcheggio capiente e accessibilità garantita ai disabili.

“Con questa operazione immobiliare la Giunta Tesauro desidera intervenire per sopperire diverse criticità percepite dai cittadini – ha spiegato l’assessore al Patrimonio e Sviluppo Economico Guido Del Popolo -. “Stiamo cercando un immobile che possa soddisfare tutte le richieste avanzate e si trovi in centro storico. I fondi per l’acquisto, inoltre, non andranno ad appesantire le casse comunali perché saranno erogati dalla Regione Siciliana”.

Attualmente gli uffici del Centro per l’impiego costano al Comune di Caltanissetta circa 50.000 € all’anno. Con i fondi regionali, che ammontano a 1.350.000 €, sarà possibile risparmiare queste somme e destinarle alla manutenzione delle strade e del verde pubblico.

“La presenza degli uffici del Centro per l’impiego al Centro storico, inoltre, comporterà un incremento del flusso di persone che vivranno quotidianamente quest’area e, di conseguenza, si genererà un circuito virtuoso per lo sviluppo economico di attività commerciali”.

I soggetti interessati possono presentare Manifestazione d’interesse redatta entro non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01/08/2025 utilizzando i modelli allegati all’invito e trasmetterli:

– a mezzo raccomandata del servizio postale,

– mediante agenzia di recapito autorizzata,

– a mano presso l’Ufficio Tecnico Direzione II Protocollo secondo piano del Comune di Caltanissetta — Via Scalinata Duca degli Abruzzi 93100 — Caltanissetta da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il lunedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00