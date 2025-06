Caltanissetta. Antenna Rai, il presidente del Mo.V.I. Maritato: “Da anni proponiamo un progetto di riqualificazione, chiediamo un confronto sulla decisione”

L’Antenna Rai di Caltanissetta continua a essere al centro del dibattito della comunità nissena. E sulla questione interviene anche il presidente del Mo.V.I. – Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta, Filippo Maritato, il quale ha dichiarato: “Noi del MoVI Caltanissetta abbiamo accolto con stupore la decisione di ammainare l’antenna Rai, per questo richiamiamo l’attenzione del Consiglio Comunale sulla decisione per valutare con più attenzione l’ipotesi di demolizione che a nostro parere produrrebbe un danno al patrimonio culturale e naturalistico. È importante – prosegue – ricordare come su questo parco è da anni elaborato un progetto di riqualificazione e valorizzazione promosso a livello civico Comitato Parco Antenna di cui il MoVI Caltanissetta fa parte. Chiediamo – conclude -, dunque al Comune di aprire un dialogo con le realtà interessate in modo tale da elaborare un progetto che sia il migliore per il futuro della città.”