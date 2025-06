Caltanissetta. “10, 100, 1000 piazze per la pace”: il 26 giugno mobilitazione del Presidio Donne per la Pace

Il Presidio Donne per la Pace di Caltanissetta ha organizzato per giovedì 26 giugno, in corso Umberto I, una mobilitazione che rientra nell’ambito dell’iniziativa 10, 100, 1000 PIAZZE PER LA PACE.

Trump ha gettato la maschera, è entrato in guerra al fianco di Israele e ha bombardato l’Iran, Paese sovrano, senza convocare il Congresso degli Stati Uniti.

Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha dichiarato ” Non si deve permettere all’Iran di sviluppare un’arma nucleare, poiché ciò costituirebbe una minaccia per la sicurezza internazionale. Esorto tutte le parti a fare un passo indietro, a tornare al tavolo dei negoziati e a impedire un’ulteriore escalation.”

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, le ha fatto eco sui social “Il rispetto del diritto internazionale è fondamentale. Ora è il momento per l’Iran di impegnarsi in una soluzione diplomatica credibile. Il tavolo dei negoziati è l’unico luogo in cui porre fine a questa crisi”.

Giorgia Meloni, perfettamente in linea con le prime due, avendo detto alla fine del G7 che “L’obiettivo è arrivare a negoziati che consentano all’Iran di non diventare una potenza nucleare”, oggi tace e telefona affannosamente a questo e a quello dei capi di Governo europei annaspando senza sapere cosa dire.

Queste tre donne che fanno da megafoni alle azioni criminali dell’uomo più pericoloso del mondo e del suo liberto israeliano sono quanto di peggio l’Europa e l’Italia esprimono, serve del potere della guerra e del mercato delle armi, sono il prodotto più tragico del patriarcato ma non ci fermeranno.

In Italia ci sono più di 100 basi militari NATO di cui 11 americane con 12.000 militari USA, noi siamo un bersaglio non l’America, tocca a noi fermare la guerra e siamo noi ad avere il dovere di smascherare i mascalzoni che la vogliono e la praticano.

Il Parlamento e il Governo debbono ascoltare la nostra voce, facciamoci sentire non c’è più tempo e il poco che resta è adesso.

Giovedì 26 giugno 2025 in tutta Italia 10, 100, 1000 PIAZZE PER LA PACE, a Caltanissetta in Corso Umberto I°, accanto al bar Volo dalle 18:30 alle 20:00.