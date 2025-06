Antenna RAI di Caltanissetta, il Comitato rilancia la mobilitazione: sit-in lunedì 23 giugno a Sant’Anna

Caltanissetta – La vicenda legata alla storica Antenna RAI di Sant’Anna si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Comitato per la Tutela dell’Antenna, da tempo attivo nel promuovere iniziative volte alla salvaguardia dell’imponente struttura, ha annunciato un sit-in che si terrà lunedì 23 giugno 2025, alle ore 16:30, proprio davanti alla stazione RAI di Sant’Anna.

L’obiettivo della manifestazione è ribadire la richiesta di tutela e valorizzazione del sito, simbolo dell’identità urbana e paesaggistica della città. L’Antenna, infatti, risulta ancora formalmente protetta da un vincolo paesaggistico, il che rende particolarmente delicato ogni intervento che possa comprometterne l’integrità o la permanenza.

Il sit-in si colloca in un clima di crescente attenzione civica, a seguito della revoca della concessione e dell’iter avviato per la demolizione dell’impianto. Preoccupazioni condivise da numerose realtà associative e cittadini, che vedono nel traliccio non solo un punto di riferimento fisico, ma anche un patrimonio storico e tecnico di valore nazionale.

Il Comitato, che nei giorni scorsi ha anche sollecitato l’Amministrazione comunale a valutare un eventuale ricorso al TAR per sospendere l’iter demolitorio, rilancia così la mobilitazione popolare per fermare quella che viene definita una “perdita irreparabile”.

Nei prossimi giorni si attendono prese di posizione da parte delle istituzioni locali e regionali, mentre la città si prepara a far sentire la propria voce. L’appuntamento del 23 giugno rappresenta, per i promotori, un momento decisivo per dimostrare che Caltanissetta non intende rinunciare alla memoria collettiva e alla dignità del proprio paesaggio urbano.