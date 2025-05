Trump: “Houthi annunciano stop combattimenti, Usa fermeranno i raid”

(Adnkronos) – "Gli Houthi hanno annunciato che non vogliono più combattere". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa che ha tenuto nello Studio Ovale dove oggi incontra il premier canadese Mark Carney, dopo il raid israeliano che ha distrutto l'aeroporto di Sana'a. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Trump, cesseranno i bombardamenti. "Onoreremo questo annuncio e cesseremo i bombardamenti. Hanno capitolato", ha sottolineato il presidente Usa. Rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale con Carney, Trump ha ribadito la convinzione che "sarebbe molto meglio per il Canada" unirsi agli Stati Uniti. "Io ancora credo che debba essere il 51mo stato però bisogna essere in due per ballare il tango", ha detto il presidente americano. "Sarebbe un bellissimo matrimonio", ha affermato ancora rivolgendosi al premier canadese, aggiungendo però che "non parleremo di questo se non vogliono". Immediata la replica di Carney: il Canada "non è in vendita e non lo sarà mai". Trump ha anche sottolineato che nulla che Carney dirà nei loro colloqui oggi alla Casa Bianca potrà convincerlo a ritirare i dazi sui prodotti del Canada. A una domanda in questo senso prima dei colloqui, il presidente Usa ha infatti risposto con un secco "no". E a chi gli chiedeva perché, si è limitato a dire: "E' semplicemente così". Nonostante questa linea dura sui dazi, Trump ha avuto parole di stima per Carney e i canadesi. E chi gli chiedeva quale concessione è disposto a fare al Canada, ha risposto: "L'amicizia". "Il Canada è un posto speciale per me", ha poi aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)