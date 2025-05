Tra rafting e natura, il weekend di Giorgia Meloni in Val di Sole

(Adnkronos) – Fine settimana tra le montagne del Trentino per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è concessa qualche ora di relax in Val di Sole tra rafting e passeggiate nella natura. A raccontarlo, su Facebook, è Alessandro Fantelli, amministratore della Ursus Adventures. "È stato un immenso onore accogliere in Val di Sole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro Francesco Lollobrigida, l'onorevole Gianluca Caramanna e altre altissime cariche dello Stato", scrive Fantelli, "un'occasione straordinaria per far vivere un'esperienza autentica a contatto con la natura: rafting tra le rapide del Noce, un emozionante volo in parapendio e momenti di relax e condivisione in riva al fiume". A colpire Fantelli "è stata la semplicità, la simpatia e l'autenticità con cui questi importanti rappresentanti delle istituzioni si sono immersi nello spirito della montagna". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)