Tagli alle infrastrutture in Sicilia, Cirillo(DC): “È ora di dire basta. Calenda faccia sentire la sua voce in difesa di chi lo ha eletto”

“Esprimo profonda preoccupazione per il definanziamento di

circa 900 milioni di euro destinati originariamente alla Sicilia per

infrastrutture, manutenzione stradale e interventi di messa in

sicurezza. È inaccettabile che, ancora una volta, il Sud e la nostra

Isola siano considerati il bancomat da cui prelevare risorse quando

servono coperture altrove”. Lo dichiara Stefano Cirillo, segretario

regionale della DC.

“In una terra dove si continua a parlare del Ponte sullo Stretto, mentre

la viabilità interna è affidata a strade che sembrano mulattiere e la

rete ferroviaria appare ancora ferma all’epoca del carbone, questi tagli

rappresentano un affronto alla dignità e allo sviluppo della Sicilia. La

nostra regione – prosegue Stefano Cirillo – ha bisogno di cantieri veri,

non di progetti eternamente annunciati. Servono risposte concrete, non

propaganda elettorale. Non chiediamo trattamenti di favore, ma il

rispetto di quanto già programmato e una distribuzione equa delle

risorse”.

“E mi rivolgo direttamente a Carlo Calenda, eletto in Sicilia e a tutti

gli eletti nei collegi in Sicilia: è il momento di rompere il silenzio.

Difendere questa terra non è un’opzione, è un dovere per chi ha ricevuto

il mandato dagli elettori. Non basta farsi eleggere: bisogna assumersi

la responsabilità di rappresentare i bisogni reali di questa comunità,

soprattutto quando viene penalizzata in modo tanto evidente e ingiusto”,

conclude.