Sinner, quando torna in campo agli Internazionali? La data e l’orario

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro, al rientro dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, ha così raggiunto le 'final eight' del Masters 1000 di Roma, battendo agli ottavi l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del mondo. Ora Sinner se la vedrà con il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud, ottavo del ranking, che oggi, mercoledì 14 maggio, ha battuto lo spagnolo Jaume Munar, 66esimo della classifica Atp, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Ma quando giocherà Sinner?





Jannik Sinner giocherà i suoi quarti di finale giovedì 15 maggio, alle ore 19. Il campione azzurro, numero uno del mondo, scenderà in campo ancora una volta sul Centrale del Foro Italico, pronto a colorarsi ancora una volta d'arancione 'carota', proprio come successo contro Cerundolo.