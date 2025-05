Sinner oggi, live al Roland Garros 2025 contro Gasquet. La diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner scende in campo nel secondo turno del Roland Garros 2025. Oggi, giovedì 29 maggio, il tennista azzurro affronta il francese Richard Gasquet – in diretta tv e streaming – nello Slam parigino, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. In caso di passaggio del turno Sinner affronterebbe il vincente della sfida tra il ceco Jiri Lehecka e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)