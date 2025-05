“School Clean Up Day”, il 9 maggio al via la seconda edizione dell’iniziativa di Plastic Free Onlus

Tutto pronto per la seconda edizione del “School Clean Up Day”, l’evento promosso da Plastic Free Onlus Palermo, che domani, venerdì 9 maggio, coinvolgerà centinaia di studenti provenienti da decine di scuole dell’area metropolitana per un’attività di raccolta rifiuti presso il Foro Italico di Palermo.

Dopo il successo dell’edizione 2024, che vide la partecipazione di oltre 1.000 studenti da 14 istituti, l’associazione ha deciso di rinnovare l’appuntamento, rendendolo ancora più strutturato e partecipato. L’obiettivo resta quello di trasformare la sensibilizzazione ambientale in un’esperienza concreta e comunitaria, capace di lasciare il segno nelle nuove generazioni e nel territorio.

“Siamo partiti mesi fa per migliorare ogni aspetto dell’organizzazione – spiega Giulia Bussu, referente per il progetto scuole di Plastic Free in Sicilia – e il riscontro delle scuole è stato immediato. Abbiamo lavorato perché ogni studente si senta protagonista e possa comprendere il valore di un gesto semplice ma potentissimo: prendersi cura del proprio ambiente”.

Anche quest’anno è prevista una competizione simbolica tra gli istituti: al termine della raccolta, le prime tre scuole che avranno raccolto il maggior numero di sacchi differenziati riceveranno una targa commemorativa in legno. Durante l’evento sarà nuovamente esposta una delle opere dell’artista Antonella Cirrito, già protagonista lo scorso anno con una balena di quattro metri intrecciata con oltre 20.000 bottiglie di plastica.

A supportare l’evento c’è anche l’impegno di Famila, che ha scelto di sostenere l’iniziativa contribuendo alla realizzazione logistica e alla fornitura delle magliette per gli studenti. Un gesto di responsabilità sociale che consente di rendere ancora più significativo il coinvolgimento dei giovani.

“Quest’anno – aggiunge Dario Scalia, vicereferente regionale di Plastic Free – abbiamo voluto coinvolgere gli studenti di tutte le scuole sensibilizzate in questi anni e ciò che ci emoziona di più è l’entusiasmo che vediamo crescere giorno dopo giorno: questo evento è la prova che la bellezza può nascere anche da un sacco di rifiuti raccolti insieme”.

L’appuntamento è per domani, venerdì 9 maggio, alle ore 9:30 al Foro Italico, con punto di ritrovo all’altezza di via Lincoln. La giornata si concluderà con la premiazione alle ore 12:15.

Per ulteriori info: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11537/9-mag-palermo