Psg-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo lo spettacolo di Inter-Barcellona, tocca a Psg-Arsenal. Oggi, mercoledì 7 febbraio, si gioca la seconda semifinale di Champions di ritorno. Al Parco dei Principi, i francesi ospitano i Gunners di Arteta dopo il successo di misura all'Emirates Stadium firmato Dembelé. Calcio d'inizio alle 21. Ecco dove vedere la partita e le probabili formazioni. Ecco le probabili formazioni di Psg-Arsenal, in campo stasera alle 21:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta La semifinale di Champions di ritorno tra Psg e Arsenal sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)