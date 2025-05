Policlinico Campus Bio-Medico Roma, Tosti e Sormani confermati ai vertici

(Adnkronos) – Un rinnovo all’insegna della continuità con il mandato appena terminato, alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma: Carlo Tosti è stato confermato presidente e Paolo Sormani amministratore delegato e direttore generale. L’annuncio è arrivato oggi in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione del Policlinico Universitario, che rimarrà in carica per un triennio fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2027. Riconfermati anche i consiglieri uscenti Fabio Giuseppe Angelini, Chiara Fiorani e Stefano Piccaluga, con l’obiettivo di garantire la prosecuzione delle strategie di crescita e delle attività operative che hanno caratterizzato l’ultimo triennio. Il nuovo Cda del Policlinico universitario romano è infine completato da due nuovi ingressi che porteranno all’interno del board nuove energie e competenze, rafforzandone le traiettorie di sviluppo: si tratta di Guido Costamagna, professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e chirurgo specializzato in endoscopia digestiva con rilevante esperienza nazionale e internazionale, e di Anna Maria Ferraresi, professionista delle risorse umane ed esperta del mondo del lavoro, con il ruolo che oggi ricopre di HR Business Partner in Ferrero. Il nuovo assetto – si legge in una nota – testimonia l’impegno e la visione di una governance ispirata ai valori fondativi del Campus Bio-Medico e, al contempo, proiettata verso le sfide del futuro, dall’innovazione clinica e tecnologica all’implementazione delle attività di assistenza e ricerca. Lo scopo è portare ancora avanti l’attuale percorso di crescita del Policlinico che trae linfa fondamentale anche dalla sua natura di Teaching Hospital, in virtù del rapporto speciale e originario con l’Università Campus Bio-Medico di Roma dove ogni giorno si formano i medici e gli infermieri del domani. "Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per la riconferma alla presidenza del Policlinico Campus Bio-Medico – ha affermato il presidente Tosti – Sono entusiasta di poter continuare a lavorare sui numerosi progetti intrapresi fino a oggi e di poterne avviare numerosi altri, grazie anche all’ingresso di nuove esperienze e visioni. Anni che si preannunciano particolarmente intensi anche alla luce dell’importante sfida che ci vede impegnati nel percorso di accreditamento come Irccs nella disciplina delle patologie dell’apparato locomotore. Lo spirito che ci anima fin dalla nostra nascita – ha aggiunto – è infatti sintetizzato dalla formula ‘la Scienza per l’Uomo’ che rappresenta la nostra mission fondamentale: quella di un Policlinico universitario – nato dal sogno del beato Álvaro del Portillo, secondo l’insegnamento del fondatore dell’Opus Dei, san Josemaría Escrivá – che persegue ogni giorno l’obiettivo di mettere sempre e comunque al centro la persona, a partire dai più bisognosi di assistenza, cura e conforto". "Proseguiamo un percorso di crescita che punta a rafforzare il ruolo del Policlinico come presidio sanitario avanzato, radicato sul territorio, aperto all’innovazione e al servizio della comunità – ha sottolineato Sormani – Sono grato per la fiducia che mi è stata nuovamente concessa e per la conferma nel doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Si apre oggi una fase contraddistinta da ulteriori importanti progetti all’orizzonte, con rilevanti investimenti in dotazioni tecnologiche avanzate, nuovi spazi e servizi per rispondere in modo sempre più veloce ed efficiente ai bisogni reali dei pazienti e con il potenziamento delle attività ad alto impatto sociale, come la 'tariffa amica', l’iniziativa di privato sociale della Fondazione Policlinico che consente agli utenti di poter prenotare e svolgere visite ed esami a costi agevolati presso le nostre strutture". Il nuovo Consiglio di amministrazione ha dunque espresso un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il lavoro svolto e il senso di responsabilità dimostrato nel corso del mandato e si è detto pronto a portare avanti con passione e dedizione la missione affidatagli. —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)