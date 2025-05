Paolini batte Stearns ed è in finale agli Internazionali

ROMA (ITALPRESS) – Undici anni dopo Sara Errani c’è un’altra italiana in finale al Foro Italico. Jasmine Paolini si aggiudica la sfida contro la statunitense Peyton Stearns, numero 42 del mondo, per 7-5 6-1 in un’ora e 40 minuti di gioco e rimontando da 1-4 nel primo parziale. La 29enne toscana, numero 5 Wta, attende ora di conoscere il nome della sua avversaria di sabato, che uscirà dal match fra Coco Gauff e Qinwen Zheng, rispettivamente numero 3 e 8 della classifica mondiale. “Sono contentissima – esulta l’azzurra a fine match – Essere qui è un sogno e potersi giocare una finale è un qualcosa di pazzesco. Devo sempre ringraziare il pubblico. Oggi sono partita un pò in salita, non avevo buonissime sensazioni, ma con il tifo a favore sono riuscita a lottare, a risalire e capovolgere la partita”.

All’ottava finale nel circuito – fin qui due i successi, a Portoroz nel 2021 e a Dubai lo scorso anno -, comprese quelle della passata stagione al Roland Garros e a Wimbledon, la Paolini è la quinta italiana di sempre ad arrivare fino in fondo sulla terra rossa del Foro Italico. Prima di lei Lucia Valerio in cinque occasioni (ma un solo successo, nel 1931), Annelies Ullstein Bossi, vincitrice nel 1950, Raffaella Reggi (ultima azzurra a imporsi nel 1985) e la già citata Sara Errani, sconfitta nel 2014 da Serena Williams.

