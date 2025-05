Paola Iezzi a Belve: “Mi sento un gay nel corpo di una donna, ho un debole per quelle intelligenti”

(Adnkronos) – "Mi sento un gay nel corpo di una donna". Così Paola Iezzi, ospite a 'Belve', il programma condotto da Francesca Fagnani, confessa di aver avuto "sempre un debole per le donne intelligenti". L'appuntamento con l'intervista è per stasera, martedì 6 maggio, alle 21:20 su Rai 2. Fagnani incalza: "Si sente gay solo dentro o anche nei fatti?". "Ho sempre avuto un debole per le donne intelligenti e con un piglio un po’ maschile, un po’ come lei… Diciamo che l’altra cosa mi piace molto di più!!", è la risposta ironica di Iezzi. Nello studio di Belve Paola Iezzi ripercorre le onde della sua carriera, il grande successo nei primi anni 2000 "poi vi hanno un po’ dimenticato, il pubblico si era stufato?", chiede Fagnani. "A un certo punto il pubblico ha anche bisogno di altro" dice Paola. "Il momento più complesso nel 2013 quando si interrompe il sodalizio tra lei e Chiara", annota Fagnani. "Sono stati dieci anni intensi e difficili per noi due, ma di grande apprendimento", ricorda la cantautrice. "Lei ha detto che ha cominciato a fare strani pensieri ossessivi. Quali?" domanda Fagnani. "Pensavo spesso alla morte, pensavo che per me poteva finire lì – rivela Paola -. Quando ci siamo separate mi sentivo persa. Sentivo che niente aveva più senso". Poi mi sono preoccupata e mi sono detta: è arrivato il momento di farmi aiutare". "È una dominatrice nella vita privata?", domanda Fagnani. "Credo di aver creato delle aspettative…Mi piace un po’ il linguaggio colorito. Insieme ad altre cose, tutto nel limite…", confessa Paola. "Siamo lontanissimi dal video di ‘Kamasutra’" ironizza Fagnani. Rispondendo a Fagnani sull’ormai famosa lite tra lei e Arisa (che si era espressa positivamente nei confronti della premier Meloni) Paola Iezzi rivela: "Si è creata una grande incomprensione. Credo che lei non avesse visto tutto il mio intervento". "Lei si è dispiaciuta?" domanda Fagnani. "Mi è dispiaciuta la reazione social. Spiego meglio: lei ha il mio numero di cellulare e ci siamo sentite tante volte. Il fatto che lei abbia fatto questo sfogo pubblico via social mi ha sorpreso". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)