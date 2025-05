Pa, Butti: “Europa può fare di più per digitalizzazione”

(Adnkronos) – “Digitalizzare la pubblica amministrazione è un obiettivo imposto dal Pnrr. Fino a questo momento abbiamo maturato ottimi risultati sia per quanto riguarda la Pa centrale sia per quella locale. Riguardo l’ultima stiamo assistendo tutti i comuni attraverso una piattaforma che è la Pa digitale 2026, con cui gli stessi riescono ad accedere a dei voucher del piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, all’evento ‘PagoPA: la Pubblica Amministrazione che semplifica’ che si è tenuto a Roma. Poi il sottosegretario ha rimarcato i buoni risultati che il Governo sta ottenendo, evidenziando come anche “l’Europa si è accorta dello straordinario miglioramento dell’Italia e siamo soddisfatti” “Non è un caso che la Commissione europea abbia deciso di reperire altri 3 miliardi e 700 milioni di euro che vanno destinati all’implementazione della connettività”, ha concluso il sottosegretario evidenziando come sotto il profilo economico e regolamentare l’Ue “possa fare di più”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)