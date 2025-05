Incendio la scorsa notte nell’ex fabbrica Pirelli a Palermo. Le fiamme sono state quasi certamente appiccate a numerosi cumuli di spazzatura nell’area che si trova in via Messina Marine. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia. Sono in corso indagini per accertare i motivi del rogo. (ANSA).