Gelmini: “Le famiglie non arrivano a fine mese, supportiamo la rete degli oratori”

(Adnkronos) – ''Dobbiamo trovare anche luoghi di aggregazione dove si possa giocare e fare sport in presenza. Anche supportare gli oratori, soprattuto nelle periferie, è un modo per aiutare i ragazzi''. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capodelegazione di Noi Moderati al Senato, intervenendo alla Maratona Bullismo a Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma. ''Molte famiglie non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, non hanno risorse per pagare attività integrative oltre a quelle della scuola, allora creiamo da nord a sud le condizioni per poter giocare e stare in compagnia degli amici. Sono sostenitrice della rete degli oratori. Non possiamo delegare solo alla scuola'', ha affermato. ''Dobbiamo spoliticizzare il tema del bullismo. La scuola se ne occupa da tanti anni, ma non può essere solo la scuola a contrastare il bullismo. E' importante l'apporto del terzo settore, dell'associazionismo, dello sport. Non bisogna scaricare tutto sulla scuola''. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)