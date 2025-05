Fratelli d’Italia, 9 e 10 maggio a Firenze ‘Spazio cultura’ con parlamentari e ministri

(Adnkronos) – Inizierà venerdì 9 maggio a Firenze nel Teatro Niccolini (via Ricasoli 3) "Spazio Cultura. Valorizzare il passato, immaginare il futuro", la due giorni sulla cultura organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera ed al Senato. Ad aprire i lavori, alle ore 15, i saluti istituzionali di Chiara La Porta, deputata Fdi e vicepresidente di Gioventù Nazionale, di Vittorio Fantozzi, capogruppo Fdi Regione Toscana, Angela Sirello, capogruppo Fdi al Comune di Firenze, e Jacopo Cellai, coordinatore Fdi Firenze. A seguire gli interventi di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, di Federico Mollicone, deputato Fdi, presidente della Commissione Cultura e responsabile dipartimento Cultura e Innovazione, Giovanni Donzelli, deputato Fdi e responsabile dipartimento Organizzazione ed Arianna Meloni, responsabile Segreteria politica e adesioni Fdi. Modera Davide Desario, direttore Adnkronos. Alle ore 16 il primo panel "Cultura italiana: una ricchezza che genera ricchezza". Introdurrà Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario Fdi Senato della Repubblica. Interverranno Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, Giulio Terzi di Sant'Agata, senatore Fdi, presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea e responsabile Dipartimento Rapporti diplomatici, Carlo Fidanza, capo delegazione Fdi al Parlamento Ue, Angelo Crespi, direttore generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense, Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine, Simone Verde, direttore Galleria degli Uffizi. Modera Matteo Sacchi, della redazione Cultura de Il Giornale. Alle ore 17 l'altro panel "Sull'ali dorate: lo spettacolo italiano tra passato, presente e futuro". Introdurranno Susanna Donatella Campione, senatrice Fdi e Fabrizio Rossi, deputato Fdi. Interverranno Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Luciano Cannito, regista, presidente Teatro Nazionale di Napoli e direttore artistico Teatro Alfieri di Torino, Nicola Colabianchi, sovrintendente Fondazione la Fenice, Marco Masini, cantautore, Angelo Mellone, direttore intrattenimento Day Time Rai, Mogol, presidente onorario Siae, Mvula Sungani, consigliere del ministro della Cultura per la Danza ed i Corpi di ballo delle Fondazioni Lirico-sinfoniche. Modera Erika Pontini, capocronista La Nazione di Firenze. Alle ore 18, il panel "Custodire la bellezza: il futuro delle città tra identità e innovazione". Introdurranno i deputati di Fdi Francesco Michelotti e Letizia Giorgianni. Interverranno Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Lucio Malan, capogruppo Fdi Senato della Repubblica, Pierluigi Biondi, sindaco de L'Aquila e Responsabile dipartimento Coordinamento Enti locali Fdi, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, Alberto Rui, presidente Confrestauro, Eike Schmidt, direttore Museo di Capodimonte, Marina Simeone, docente di Diritto, storia e cultura di Roma presso UniTreEdu. Modera Pietro Senaldi, Condirettore di Libero. Alle ore 19 l'ultimo evento della giornata, l'intervista al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa da parte del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno. Ad introdurre la deputata di Fratelli d'Italia, Grazia Di Maggio. Sabato 10 maggio i lavori riprenderanno alle ore 10 con il panel "Radici e futuro: la scuola della cultura e del merito". Introdurrà l'eurodeputato di Fdi, Francesco Torselli. Interverranno Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del merito, Francesco Filini, deputato Fdi, Responsabile dipartimento Programma e Coordinatore dell'Ufficio Studi, Simonetta Bartolini, professoressa ordinaria di Letteratura italiana contemporanea presso l'Unint di Roma, Guerino Nuccio Bovalino, Ricercatore del Leiris e sociologo dei media, Marco Cimmino, docente e storico, Loredana Perla, professoressa ordinaria di Didattica e Pedagogia Università di Bari e coordinatrice scientifica Commissione tecnica per la Definizione delle Nuove Indicazioni nazionali per la scuola, Beatrice Venezi, direttore d'orchestra e pianista, e Stefano Zecchi, già Professore ordinario di estetica presso l'Università degli Studi di Milano. Modera il panel il direttore del Secolo d'Italia, Antonio Rapisarda. Alle ore 11 il secondo panel del sabato: "Il cinema e l'immaginario nazionale: raccontare l'Italia attraverso il grande schermo". Introdurranno Paolo Marcheschi, senatore Fdi e capogruppo in Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport e Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d'Italia. Interverranno Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Giulio Base, attore, regista e direttore del Torino Film Festival, Gabriella Buontempo, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Manuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà, Giampaolo Letta, vicepresidente e amministratore delegato di Medusa Film, Federica Lucisano, produttrice cinematografica, Federico Moccia, regista e scrittore, Giorgio Pasotti, attore e regista, Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, Iginio Straffi, produttore televisivo, Alessandro Usai, presidente di Anica. Modera Vittorio Macioce, editorialista de Il Giornale. Alle ore 12 i lavori si concluderanno con l'intervista della vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Introdurrà Alessandro Amorese, deputato Fdi, capogruppo in Commissione Cultura, scienza e istruzione e responsabile Dipartimento Iniziative editoriali. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)