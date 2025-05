Caltanissetta. Truffatori che si spacciano per operatori delle forze dell’ordine: appello della Polizia Stradale alla massima attenzione

CALTANISSETTA. “State in guardia dai truffatori che si spacciano per operatori delle forze dell’ordine!” In questi giorni la Sezione Polizia Postale di Caltanissetta ha ricevuto ben tre segnalazioni di persone che hanno riferito di aver ricevuto una chiamata apparentemente dalla polizia (i truffatori, con la tecnica dello spoofing, fanno apparire il numero dell’ufficio di polizia sul display), per delle tentate truffe, nell’ambito della provincia di Caltanissetta.

Si tratta di un fenomeno contro il quale s’è apertamente schierata la Polizia Stradale invitando la popolazione a non dare riscontro a queste chiamate che in realtà nascondono intenzioni negative.