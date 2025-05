Caltanissetta. “Diverso da chi?”, gli studenti del liceo “A. Volta” ricevono il primo premio al concorso organizzato dal Rotaract

Si sono aggiudicati il primo premio del concorso ” Diverso da chi?” gli studenti Sofia Giarratana, Antonio Palermo, Simone Torregrossa, Paolo Torrisi ed Angelo Vancheri, frequentanti la classe V S ad indirizzo sportivo dell’ IISS “A. Volta “ di Caltanissetta.

Il gruppo, coordinato dalla Prof.ssa Maria Carmela Miceli, ha partecipato al concorso bandito dal Club Rotaract Caltanissetta del Distretto Sicilia Malta ed indetto al fine di sensibilizzare i giovani sui temi della discriminazione, del bullismo e del cyber bullismo.

Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi il 22 Maggio presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, la Presidente del Rotaract Erika Mancuso e i componenti del direttivo del Club hanno espresso parole di elogio per il cortometraggio realizzato dal gruppo del “Volta”, cortometraggio a cui, non a caso, gli studenti hanno voluto attribuire lo stesso titolo del concorso “Diverso da chi…”.

L’elaborato filmico è stato molto apprezzato per la sensibilità mostrata e per la qualità dei contenuti che, come recita la motivazione del premio, ”in maniera assolutamente positiva e propositiva esprimono un forte monito alla promozione di valori positivi di accoglienza e di distanza da ogni forma di molestie verbali, aggressioni fisiche e persecuzioni, anche in ambiente scolastico in un momento storico in cui l’accoglienza si impone come un valore assoluto da promuovere e condividere”. Gli allievi premiati hanno sottolineato il valore dell’ esperienza vissuta con la partecipazione a questo concorso: profonda infatti la soddisfazione per aver portato a termine un prodotto la cui realizzazione, come ha sottolineato la prof.ssa Miceli, per il tema trattato e per la storia raccontata, non è stata percepita come una mera attività scolastica, ma ha coinvolto il vissuto interiore degli studenti, segnando un passo importante nella loro vita personale e nel percorso formativo liceale, ormai quasi concluso.

Piena soddisfazione espressa anche da parte del Dirigente Scolastico prof . Vito Parisi, sempre attento e pronto a sostenere ogni iniziativa, che possa contribuire alla formazione umana degli allievi.