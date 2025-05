(Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina durante la Bgy Airport Granfondo. La vittima è un ciclista di 31 anni. Stava partecipando alla manifestazione sportiva, quando verso le 10.30 è caduto a Berbenno, in via Papa Giovanni XXIII. Inutili i soccorsi del 118, per il ciclista non c’è stato nulla da fare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)