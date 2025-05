Bosch Digital Fuel Twin e la transizione verso carburanti sostenibili

(Adnkronos) – Con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione del trasporto su strada, Bosch introduce il Digital Fuel Twin, una soluzione software innovativa che consente di documentare con precisione l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili. Integrato nei veicoli a combustione, questo sistema crea una tracciabilità digitale verificabile, utile per i report di sostenibilità e le strategie ambientali aziendali. Il software messo a punto da Bosch registra ogni fase del ciclo del carburante: dalla produzione alla distribuzione, fino al rifornimento del veicolo. Grazie a un collegamento cloud e a una rete di sensori, ogni litro erogato è associato a dati certi su origine, tipologia e impatto ambientale. Questa tecnologia è già stata sperimentata nel Tour d’Europe, durante il quale una flotta ha attraversato il continente alimentandosi esclusivamente con carburanti rinnovabili. La struttura dati del Digital Fuel Twin si fonda su una catena informativa condivisa: i produttori comunicano le quantità distribuite, i trasportatori dichiarano quanto è stato acquistato e il sistema confronta i dati per verificare la coerenza. Una “stretta di mano digitale” tra stazione di servizio, veicolo e cloud certifica tipo e volume del carburante rifornito, generando un vero e proprio gemello digitale protetto nel cloud. Questa tecnologia potrebbe aprire la strada, in futuro, alla riclassificazione dei veicoli a combustione come a emissioni zero, a patto che utilizzino solo carburanti sintetici rinnovabili. Un’opzione al vaglio dell’Unione Europea, con possibili implicazioni decisive a partire dal 2035.

Attualmente, i carburanti più diffusi sono l'HVO100, prodotto da oli vegetali esausti, e l'E85 a base di etanolo, entrambi disponibili in oltre 5.000 stazioni europee. Bosch prevede di integrare il Digital Fuel Twin direttamente nei sistemi elettronici di bordo entro il 2026, evitando il retrofit e aumentando la sicurezza dei dati.