Sicilia. Terzo settore, altri 198 enti ammessi al Registro unico nazionale. Albano: “Controlli nell’interesse di tutto il settore”

Sono 198 gli enti del Terzo settore ammessi nel Registro unico nazionale (Runts) dopo la sospensione dei decreti di cancellazione, predisposta dall’assessorato regionale delle Politiche sociali, che riguardava 843 associazioni. A oggi, dunque, su 2.573 enti che dovevano provvedere a regolarizzare la loro posizione per l’inclusione nel Registro, 1.928 hanno presentato la corretta documentazione. Ne rimangono, invece, esclusi 645.

«Sospendere l’esecutività dei decreti – dice l’assessore regionale delle Politiche sociali, Nuccia Albano – ha consentito a questi enti di fornire la documentazione corretta ed essere quindi iscritti al Runts. I nostri uffici hanno svolto un lavoro attento e preciso, nell’interesse di tutto il settore, e si sono sempre resi disponibili a fornire ogni eventuale chiarimento. Gli oltre 9 mila enti presenti sul territorio svolgono importanti prestazioni per le fasce più deboli della popolazione, promuovendo valori di solidarietà, inclusione e partecipazione e l’attività di controllo dello Stato e dell’amministrazione regionale è un elemento essenziale per evitare forme di illegalità o di criminalità diffusa».